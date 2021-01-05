أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 يناير: تراجع 3 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بقيمة 3 جنيهات في تعاملات اليوم الثلاثاء، 5 يناير 2021، في أسواق المال والبورصات.

ويباع عيار 24 بـ981 مقابل 984 جنيها، وسجّل عيار 21 قيمة 859 جنيها، وبيع عيار 18 بـ736جنيها، فيما بلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و873 جنيها.

جاء ذلك عقب ارتفاعات تجاوزت الـ14جنيها أمس، كأول ارتفاع قياسي في بداية العام الجديد 2021 ليصل إلى ذروتة منذ 8 أسابيع.

وارجعت تقارير اقتصادية عالمية ارتفاع الذهب إلى عدة أسباب منها تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفرض قيود صارمة من عدد كبير من الدول لاحتواء الأزمة، تراجع وضعف الدولار والفائدة الصفرية للدولار والحزم التحفزية للولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الذهب ارتفاعا قدر بـ1.1% لترتفع الأوقية إلى 1919.11 دولار، كما ربحت الفضة 2.2% إلى 26.93 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 1.4% إلى 1083.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2451.78 دولار.

ووصف الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، تراجع الذهب الحالى بـ«الطفيف» والغير مقلق للمستثمرين.

وأشار إلى أن الذهب سيواجة مزيد من التذبذب خلال التعاملات اليومية مدعوما بالتطورات العالمية والمستجدات، حيث يستجيب الذهب لأي مستجدات، وهو ما ينعكس في نفس الوقت على الأسعار في السوق المحلي.