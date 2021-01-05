مشاهد من الشبورة الضبابية على الطرق السريعة بالمحافظات (فيديو وصور)

رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من المشاهد للشبورة المائية الكثيفة التي وصلت لحد الضباب، بمختلف المحافظات، والتي حجبت الطرق على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

شبورة مائية كثيفة على الطرق في المحافظات

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددًا من المشاهد للشبورة المائية الكثيفة على محافظة المنيا ومحافظة السويس وعلى طريق «مصر - إسكندرية».

كما نشرت هيئة الأرصاد الجوية، مقطع فيديو يوضح مشاهد للشبورة المائية الكثيفة على محافظة أسيوط.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الشبورة على الطرق

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت المواطنين من الشبورة المائية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه: «متابعينا الكرام.. مستمرين فى التحذير من الشبورة المائية الكثيفة التى وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وخاصة السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد».

أسباب تكّون الشبورة المائية

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق، عن سبب تكون الشبورة الضبابية شارحة أنَّ «الشبورة المائية الكثيفة تستمر حتى نهاية الأسبوع، بسبب المرتفع الجوي الذي يؤثر علينا برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وتتحمل بكميات عالية من الرطوبة المرتفعة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى وهدوء لسرعات الرياح، وكل هذه العوامل تؤدي لتكون الشبورة المائية الكثيفة والضباب في الصباح الباكر».