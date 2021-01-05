كثيفة تصل للضباب.. تعرف على خريطة الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة

تسبب تكوّن الشبورة الكثيفة صباح اليوم والتي أثرت على الرؤية الأفقية للسائقين على الطرق، في قرار الإدارة العامة للمرور بغلق بعض الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة حرصًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لعدم وقوع حوادث، كما أهابت بقائدي المركبات توخي الحذر في أثناء القيادة.

وترصد «الوطن» خريطة الطرق المغلقة اليوم أمام السائقين بسبب الشبورة المائية وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور على النحو التالي:

- محور 26 يوليو في الاتجاهين.

- طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.

- طريق العلمين الصحراوي.

- طريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط.

- طريق الشرقي القديم من بني سويف والمنيا وأسيوط.

- طريق الكريمات.

- طريق الشيخ فضل المتجه لرأس غارب.

- طريق الإسماعيلية - بورسعيد.

- محور 30 يونيو.

- طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي عند محطة تحصيل الرسوم.

- الطريق القديم والطريق الجديد من كمين عيون موسى حتى كمين أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء.

- طريق الفيوم.

- طريق أسيوط.

فيما أعادت الإدارة العامة المرور فتح 4 طرق بعد انتهاء الشبورة وتحسن الرؤية الأفقية، وهي:

- طريق الإسماعيلية حتى الكيلو 86.

- طريق العين السخنة.

- طريق السويس.

- طريق بلبيس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، حذّرت من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي مُحمّل برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط، تكون محملة بكميات عالية من بخار الماء، ما يؤدي إلى وجود نسب رطوبة عالية في طبقة قريبة من سطح الأرض، وهو ما يتسبب في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتكون مستمرة أحيانًا حتى التاسعة والعاشرة صباحًا.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين خلال فترة تكوّن الشبورة كالآتي:

نصائح القيادة في الشبورة المائية

- يفضل عدم السفر في الفترة من بعد الفجر وحتى التاسعة أو العاشرة صباحًا تجنبًا للحوادث.

- القيادة بحذر وهدوء على الطرق.

- الاطمئنان على مسّاحات السيارة الخاصة بالشبورة وإضاءة الكشافات الأمامية والخلفية أثناء القيادة.

- فتح نوافذ السيارة من آن لآخر لعدم تكثف بخار الماء على زجاج السيارة الداخلي.

- الحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارات.