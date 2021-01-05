أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في مصر.. ارتفاع جديد

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في بداية تعاملات البورصة اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير بمقدار 3 جنيهات، في ثاني أيام إسبوع عمل البورصات العالمية، ليواصل الذهب صعوده بعد ارتفاعه في نهاية تعاملات أمس الاثنين، إذ شهدت الأسعار أمس ارتفاعا في أسعار أعيرة الذهب تراوح بين 11 و 15 جنيها.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في بداية تعاملات اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 961 و963 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 841 و843 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 721 و723 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 6 آلاف و744 جنيها، ليسجل بذلك ارتفاعا بمقدار 24 جنيها مقارنة بالأسعار التي وردت في نهاية تعاملات أمس الاثنين.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 29892 إلى 29963 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 961143 إلى 963429 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الثلاثاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير، 62.42 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 54.62 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 46.82 دولار أمريكي. وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

متوسط أسعار الذهب الاثنين 4 يناير

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية تعاملات الأمس، الاثنين 4 يناير960 جنيها، فيما سجل عيار 21 في نفس اليوم 840 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بنفس اليوم 720 جنيها.