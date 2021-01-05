3 سيناريوهات لإنقاذ العام الدراسي بعد تأجيل الامتحانات بسبب كورونا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل لوضع الحلول والمقترحات الممكنة التي سيتم تنفيذها لإنقاذ العام الدراسي الحالي 2020-2021، من الإلغاء بعد تأجيل الامتحانات بسبب تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ تعليق الدراسة بالمدارس وتأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل حتى 20 فبراير المقبل قرار دولة، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا، موضحا أنّه لا يوجد أي قرار بإلغاء العام الدراسي الحالي.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة وضعت 3 سيناريوهات لتنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني، حال استمرار تعليق الدراسة بالمدارس بسبب سوء أوضاع فيروس كورونا، موضحا أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حريص كل الحرص على استكمال العام الدراسي، والحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي، وجاءت السيناريوهات، كما يلي:

- السيناريو الأول: استكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين بالمنازل، مع الالتزام الكامل بشرح المناهج، على أن تعين الوزارة معلمين متميزين لشرح المناهج الدراسية بمختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية.

- السيناريو الثاني: استمرار تعليق الدراسة بالمدارس حال ساءت أوضاع فيروس كورونا، واستمرار العام الدراسي بشكل طبيعي من خلال شرح المناهج بمختلف مراحل التعليم من المنازل عبر القنوات التعليمية، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

- السيناريو الثالث: التوسع في القنوات التعليمية عبر شاشات التليفزيون لشرح المواد والمناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم سواء الابتدائية والإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية، على أن تحدد الوزارة أسماء القنوات والمواد الخاصة بها، بمعنى أنّ كل قناة تعليمية تشرح المناهج لكل مرحلة تعليمية على حدة، وأيضا عمل مراجعات نهائية قبل الامتحانات.

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الحديث المستمر عن إلغاء العام الدراسي الحالي 2020-2021، تفاهات ومهاترات، مشيرا إلى أنّ العام الدراسي سيستكمل مهما كانت التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، فلدينا سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال ساءت أوضاع فيروس كورونا، وأنّ حماية الطلاب ومستقبلهم التعليمي من أهم أولوياتنا.