رئيس التحرير

محمود مسلم

«التضامن»: استمرار العمل بالحضانات والغلق حال زيادة إصابات كورونا

القباج: تقليل الكثافة بنسبة 50%

كتب:

أسماء زايد
10:16 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021
جانب من الأنشطة داخل احدى الحضانات .." أرشيفية"

جانب من الأنشطة داخل احدى الحضانات .." أرشيفية"

أكدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50%، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القباج أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ50%؜، مشددة علي أنه حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وذلك من أصل 4 آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.

اقرأ المزيد:

"التضامن" توقع ملحق برتوكول مع بنك ناصر لتمويل الحضانات بشروط ميسرة

نائب محافظ القليوبية تشدد على سرعة إنهاء شبكة غازات الحضانات بمستشفى بنها الجديد

التضامن تكشف موقف الحضانات مع تصاعد إصابات كورونا: كل شيء وارد

تفويض «التضامن» في تحديد موقف «الحضانات» بعد «الدراسة أون لاين»