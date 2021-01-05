«التضامن»: استمرار العمل بالحضانات والغلق حال زيادة إصابات كورونا
القباج: تقليل الكثافة بنسبة 50%
كتب:
أسماء زايد
10:16 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021
جانب من الأنشطة داخل احدى الحضانات .." أرشيفية"
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50%، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت القباج أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ50%، مشددة علي أنه حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.
وأشارت إلى أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وذلك من أصل 4 آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.