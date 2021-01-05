سباك ينتحر شنقًا داخل شقته في حلوان: الديون كتير والشغل قليل

عقد النية على الانتحار، وأعد مشنقة لنفسه، داخل شقته بأحد عقارات شارع العزيز بالله في حلوان، وقرر السباك في خطوة صادمة التخلص من حياته، لكن خلفية مأساوية عاشها في أيامه الأخيرة، دفعته إلى هذا القرار المؤلم.

أكدت أسرة السباك المنتحر، أنه كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة، بسبب كثرة الديون عليه وقلة العمل، إذ كان يعمل يومًا أو يومين فقط في الأسبوع، وأن دخله لا يكفي متطلبات أسرته، فلجأ إلى الاستدانة من أصدقائه، وعندما تكاثرت عليه الديون انتحر داخل منزله.

الزوجة اكتشفت انتحار زوجها

فوجئت أسرته بأنه لا يستجيب لطرق الباب عليه، وعندما أسرعوا في كسر الباب وجدوه معلقًا في سقف غرفته، وحضر الجيران على صرخات زوجته التي اكتشفت الحادث، وتم إبلاغ شرطة النجدة، وبعد دقائق وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الشاب الثلاثيني شنق نفسه بحبل مصنوع من البلاستك، قام بتثبيت طرفه في الحامل الحديدي المخصص لمروحة السقف، ثم لف الطرف الآخر حول رقبته وانتحر.

وأشارت أسرة الشاب، إلى أنه كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة، بسبب جلوسه في المنزل منذ 10 أيام، دون عمل، فضلًا عن كثرة الديون عليه وعجزه عن سدادها، موضحين أنه قبل الحادث جلس في غرفته، وطلب عدم دخول أي شخص عليه، لأنه لا يستطيع التحدث مع شخص، حتى فوجئت زوجته بانتحاره داخل غرفته.

تشريح جثمان الشاب

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب، لبيان أسباب انتحاره رسميًا، وكلفته بموافاتها بنتائج تقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانونية، واستدعت زوجة الشاب التي أكدت على أن الوفاة ناتجة عن الانتحار، وليس فيها أي شبهة جنائية، كما أكدت تحريات المباحث أيضًا أن الوفاة سببها الانتحار.