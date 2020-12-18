جامعة طنطا تبدأ خطوات تأسيس فرع لها بدولة جيبوتي

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، سفر وفد جامعي، برئاسته، إلى دولة جيبوتي، خلال أيام، لتوقيع اتفاقيات تأسيس فرع للجامعة، بالتعاون مع جامعة جيبوتي بدعم كامل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن الوفد يضم كلا من الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام زيتون، مدير وحدة التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور أسامة بدر، مدير وحدة رعاية الوافدين.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لدعم هذا الفرع وإرسال أعضاء من هيئة التدريس من جامعة طنطا، لسد العجز في مختلف التخصصات، وسيتم بحث استقبال طلاب الدراسات العليا في جيبوتيث بجامعة طنطا وإلحاقهم بدرجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات المختلفة وتنظيم معسكرات تعليمية صيفية لطلاب مراحل البكالوريوس بالجامعة لتلبية الاحتياجات التعليمية وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الأشقاء فى دولة جيبوتي.

وأوضح الدكتور ذكي أن الجامعات المصرية استعادت الريادة في التعليم العالي في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما حققته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إنجازات غير مسبوقة خلال 6 سنوات، من قفزة فى نوعية في جودة التعليم، التي أشاد بها العالم وأصبحت محل أنظار كافة مؤسسات التعليم العالي دوليا، وإنشاء جامعات جديدة بمواصفات عالمية والدخول للمنافسة بقوة في التصنيفات الدولية.

وأضاف أننا نسعى في جامعة طنطا، لعقد شراكات علمية في أفريقيا لخدمة الأشقاء في القارة السمراء، وتقديم تعليم بمعايير جودة عالمية، وأحدث البرامج التعليمية في مختلف التخصصات التي تساهم في دعم المشروعات التنموية للأشقاء في جيبوتي وتعزيز التعاون الأكاديمي بمجالات التعليم والبحث العلمي، من خلال فرع جامعتنا الدائم الذي سيتم إنشائه بجيبوتي، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار دور مصر الرائد في أفريقيا وإيمانًا بمسؤوليتنا تجاه الأشقاء الأفارقة، لينطلق شعاع مصر الحضاري والتعليمي إلى القارة السمراء بعد أن استعادت «أم الدنيا» دورها القيادي في أفريقيا، كما يتم حاليا دراسة عقد شراكات علمية وبروتوكولات تعاون مع جامعات بجنوب السودان وموريتانيا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وزارة التعليم العالي بدولة جيبوتي، أعربت عن رغبتها فى إقامة شراكة دائمة بين جامعتي طنطا وجيبوتي والاستفادة من خبرة علماء مصر، موجهة الدعوة لنا لزيارة جيبوتي لبحث مجالات التعاون الممكنة، وتأسيس قسم جامعي في مختلف التخصصات، وتوفير المحتوى التدريبي باللغة العربية لتدريسها للطلاب الذي يتحدثون العربية.

كانت السفارة المصرية بجيبوتي، استقبلت وزير التعليم العالي الجيبوتي الدكتور نبيل أحمد، حيث قام السفير المصري محمد مصطفي عرفي، بعرض جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات عدة، خاصةً مجال التعليم الجامعي، مشيرا إلى تكلل جهود السفارة بالنجاح في تدشين تعاونٍ بين جامعتي طنطا وجيبوتي، وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الشعب الجيبوتي الشقيق.

ومن جانبه، ثمن الوزير الجيبوتي، الجهود المصرية، مؤكدا حرصه على نجاحها وترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته المتعددة في هذا الصدد.