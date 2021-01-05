قبل الشراء.. قارن بين «هيونداي إلنترا إتش دي» و«نيسان سنترا»

داخل عالم السيارات تأتي العديد من المفارقات والمقارنات، ودائمًا ما يبحث عشاق المركبات عن الطرازات والعلامات التجارية الرائدة والمميزة في الصناعة العالمية، فضلًا عن المقارنة بين الطرز والعلامات المختلفة بحثًا عن التميز والراحة.

وتستعرض «الوطن»، مقارنة بين سيارتين، تنتميان إلى فئة السيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، والتي جرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما «هيونداي إلنترا إتش دي» و«نيسان سنترا».

نيسان سنترا

تضم «سنترا» محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 118، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.9 ثانية.

كما أن السيارة مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 8.9 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها في السوق المصري كالآتي:

1- أتوماتيك / BASIC 2021 بسعر 266 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / HIGH LINE 2021 بسعر 284 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا إتش دي

تنتمي السيارة للشركة الكورية العريقة التي تحظى بمكانة مرموقه في السوق المصري، كما تحتل نسب مبيعات قوية في السوق، وتحتوي على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 121، وتبلغ أقصى سرعة لها 182 كيلو متر في الساعة.

وتستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلو مترا، 11.3 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، مزود بـ4 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو مترا، 6.6 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها في السوق المصري كالآتي:

- الفئة الأولى: 234.900 جنيه.

- الفئة الثانية: 241.900 جنيه.

- الفئة الثالثة: 247.900 جنيه.

- الفئة الرابعة: 254.900 جنيه.

- الفئة الخامسة: 262.900 جنيه.