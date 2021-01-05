ضبط 21 ألف مواطن لعدم الالتزام بالكمامة: 19874 منهم سددوا الغرامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 20986 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ19874 شخصًا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 1112 لعدم سداد الغرامة المقررة.

وتمّ تحرير 703 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 238 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1684 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على «الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية» بارتداء الكمامات الواقية.