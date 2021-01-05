«سواق أتوبيس الطلبة» وراء واقعة السطو على مدرسة بالشرقية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من فرد أمن إداري بإحدى المدارس، أنَّه حال تواجده بغرفة الأمن داخل المدرسة عمله تفاجأ بدلوف 3 أشخاص مجهولين للغرفة وتقييده باستخدام قطعة من القماش والاستيلاء على هاتفه المحمول، ودخولهم بعد ذلك لغرفة الحسابات وكسر خزينة المدرسة والاستيلاء على مبلغ مالي من داخلها والهرب.

وبالفحص تبين وجود كسر بنافذة الغرفة المُشار إليها والعثور على عتلة حديدية وأجنة المستخدمتان في ارتكاب الواقعة أعلى أحد أسوار المدرسة.

وتمّ تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأمكن ضبط أحدهم حال قيادته سيارة أجرة بمدينة العاشر من رمضان وضبط باقي المتهمين بمحال إقامتهم بنطاق أمن القاهرة.

وبمواجهتهم، اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وقرر قائد السيارة المضبوط أنَّه نظراً لعمله سائق على سيارة أجرة وتردده على المدرسة محل الواقعة لتوصيل الطلبة وأولياء أمورهم وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينتها عقد العزم على سرقتها بالاتفاق مع باقي المتهمين على النحو المُشار إليه.

وتمّ بارشادهم ضبط مبلغ مالي، الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، شاشة تليفزيون اشتراها أحد المتهمين من المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة.