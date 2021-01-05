التحقيق في واقعة وفاة حالتين بعناية زفتى العام بسبب نقص الأكسجين

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة حالتين داخل العناية المركزة بمستشفى زفتي العام بسبب نقص الأكسجين، قيد التحقيق، للتأكد من صحة الواقعة ومحاسبة المقصر.

وأوضح المحافظ في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، اليوم أن هناك تقصيراً شديداً من إدارة المستشفى فيما يخص منع الزيارات عن أقسام العزل وفي انتظار نتيجة التحقيق الإداري ونتيجة تحقيقات النيابة.

وأشار إلى أنه قرر في وقت سابق إيقاف أحد أفراد الأمن عن العمل 15 يوما بسبب دخول زيارة لمريض بالعزل، لافتا إلى إصدار تعليمات مشددة لوكيل وزارة الصحة بأهمية وجود باب حديد على المدخل الخاص بعزل مرضى كورونا، لمنع دخول أهالي المرضى لهم حفاظًا على صحتهم وعدم انتشار العدوى بين المواطنين.

كما شدد المحافظ علي محاسبة المسئولين أثناء فترة متابعة المريض مشيرا إلى ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على كافة مستشفيات العزل والاهتمام بالخدمات المقدمة للمرضى، فضلا عن إعادة هيكلة العاملين بالمستشفيات مع مراعاة محال الإقامة، ووضع كاميرات مراقبة على أبواب الدخول والخروج بالمستشفيات.

وطالب وكيل وزارة الصحة بكتابة تقرير بالإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين تلك المستشفيات مشيرا إلى ضروره تفعيل مقرين لتوزيع اللقاح علي الحالات بطنطا والمحلة.

من جهته، أكد الدكتور هشام شيحه، مدير الطب العلاجي أن الحالات التي توفيت، حالتان لرجل وسيدة، بينما نجت حالة ثالثة بعد القيام بعملية الإسعاف لها، لافتًا إلى أن حالتي الوفاة كانت في مرحلة حرجة منذ عدة أيام، وإحدى الحالتين دخلت في غيبوبة من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة قبل حدوث الواقعة ومسجل ذلك بتذكرة الدخول الخاصة به.