مقتل وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب ثالث فى مشاجرة نشبت بين عائلتين، اليوم، بقرية المعايدة التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المعايدة دائرة المركز، ووقوع قتلى ومصاب، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي «الفقيرة، وأولاد قناوي»، أسفرت عن مقتل «محمد عنتر مدحت، من عائلة أولاد قناوي، ومحمد مصطفي المقدم، من عائلة الفقراء»، وإصابة عماد محسوب.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أبنوب وجاري تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.