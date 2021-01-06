5 تعليمات للأمهات قبل ذهاب أبنائهن للحضانات: التوعية والتباعد

قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العمل بالحضانات مستمر، مع التأكيد على تقليل الكثافة بها بنسبة 50%، وتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تعليمات للأمهات قبل ذهاب أبنائهم للحضانات

وتعرض «الوطن» مجموعة نصائح للأمهات قبل ذهاب أبنائهن للحضانات كالتالى:

- التأكد من وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

-التوعية المستمرة للطفل بأهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية.

- التأكد من التزام الحضانة بقرار تخفيض عدد الأطفال إلى 50%، حفاظا على التباعد الاجتماعي.

- التنبيه على الطفل بعدم لمس أى شئ على الأرض إلا بمساعدة المشرفة بالحضانة حتى تقوم بتعقيمه.

- غسل الأيدى قبل تناول الوجبات وبعدها.

شروط التضامن لفتح الحضانات

من جانبها وضعت التضامن عدة شروط كالتالى :

-منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

- خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

- إلزام العاملين بارتداء الكمامات.

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

- غسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة .

- منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- تخصيص غرفة للعزل الطبي.

- في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال، يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة لاتقل عن أسبوعين .

- متابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى.

- يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة.

عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة لايتجاوز الـ 8%

وأكدت وزيرة التضامن، أن عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة، لايتجاوز 8%، مشيرة إلى نسبة الأطفال بالحضانات منخفضة بسبب عدة أسباب، تتمثل فى عدم كفاية وملاءمة قاعات رياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال، وانخفاض مستوى وعي أولياء الأمور بأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل.

غلق الحضانات اذا زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا

وأوضحت «القباج»، أن عمليات المتابعة على الحضانات مستمرة، لافتة إلى أنه فى حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.