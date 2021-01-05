«صفط تراب البداية».. حملة للبيئة لتعميم الاتجاه لقرى مصرية مستدامة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انطلاق الجهود لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم التنمية المستدامة بها وذلك اتساقا مع المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر» وكذلك مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف تطوير القرى المصرية، حيث تم اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المستدامة وذلك بالتعاون مع جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة نيو إيجيبت.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه الجمعية تم ترشيحها من قبل وزيرة الهجرة كمجموعة للمصريين بالخارج والمهتمين بالمساهمة في التنمية بمصر وتقديم الدعم الفني والمادي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في بلادهم، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم ودعم مشاركتهم في تنميته وتحقيقه لطموح وآمال شعبه.

تشجيع جهود الشباب

وأكدت وزيرة البيئة، أن الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى وتسعى الوزارة لحشد الجهود وإلقاء الضوء على تلك القرى بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر التنمية المستدامة بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

مشكلات القرى صرف صناعي بالترع

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم حصر المشاكل البيئية بالقرية من خلال فريق عمل الوزارة والتي تمثلت في الصرف الصناعي على الترع والمصارف بالقرية وتراكم نواتج تطهير الترع والمصارف وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة حل تلك المشكلات، بالإضافة الى رصد تراكم المخلفات البلدية للسكان الغير مشتركين في منظومة المخلفات، وقد تم توجيه شباب القرية لتوعية سكان القرية بأهمية الاشتراك في المنظومة.