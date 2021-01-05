صور.. صالة استقبال منتخبات كأس العالم لكرة اليد بمطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، عددا من الصحفيين ووكلات الإعلام العالمية، والفرقة الكندية المشاركة بحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تقام في مصر من 13 إلى 31 يناير الجاري، وذلك بصالة 4 بمطار القاهرة الدولي، والمخصصة لاستقبال الضيوف والمنتخبات المشاركة في البطولة.

وقامت السلطات الأمنية وسلطات الحجر الصحي باستقبال الوفود، وإنهاء إجراءات وصولهم وسط كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ووصل الفريق الفني الكندي، على مجموعتين، الأولى ضمت 6 أعضاء، والثانية عضوين، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم بالأوتوبيسات المعقمة حتى مقر الإقامة، كما وصل وفد إعلامي صغير تابع لإحدى شركات البث، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من الصالة وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الفرق الاستعراضية الكندية تصل مطار القاهرة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه جرى تخصيص صالة 4 بالمطار، لاستقبال ضيوف مصر، المشاركين بالبطولة، تحت إشراف الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، لإنهاء إجراءات وصول الضيوف والمنتخبات المشاركة بالبطولة، وجرى تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة.

الطيران تخصص غرفة عمليات بالمطار لاستقبال ضيوف مونديال اليد

وخصصت وزارة الطيران المدني، غرفة عمليات داخل الصالة تشارك فيها كافة الجهات العاملة بالمطار، لاستقبال الوفود القادمة من الخارج، فور وصولهم، وتلبية كافة طلباتهم، والعمل على إنهاء إجراءات الوصول.