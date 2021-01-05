الدولار يتراجع مقابل الجنيه قرشا منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5 يناير

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، منتصف اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، تراجعا بقيمة قرش عقب استقرار دام 3 أيام على التوالي خلال الأسبوع الجاري.

وبيع الدولار بأعلى سعر له بـ 15.69 جنيه للشراء في بنكين: «المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية»، وسجّل بنك واحد أقل سعر للشراء بـ15.63 جنيه وهو hsbc.

فيما سجلت بنوك «بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري»، سعر 15.68 جنيها للشراء، كما سجّل الدولار سعر 15.67 جنيها للشراء بنك واحد وهو «المشرق».

وسجلت بنوك: «كريدي أجريكول، مصر، الأهلى المصري، البركة، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، المصرى لتنمية الصادرات، قطر الوطني، التعمير والإسكان» سعر شراء للدولار بـ 15.66 جنيها.

وكان الجنيه المصري العام الماضي قد حقق مكاسب خلال عام 2020 بنحو 30 قرش مقابل الدولار بالرغم من جائحة فيروس كورونا والتدعيات السلبية لها عالميا، مدعوما بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لـ 39.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي من عام 2020.