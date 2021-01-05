«الزراعة» توفر تقاوي المحاصيل الشتوية: جودة عالية وأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة برئاسة السيد القصير، توفير تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مدعمة قبل بدء الموسم الصيفي للزراعة 2021 في الجمعيات الزراعية، مبينة أنَّ هذا يحدث لأول مرة رغم ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المنفذة والبداية بمحصول القطن.

وتفقد حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بتفقد محطة إعداد وغربلة التقاوي بكفور النيل بمحافظة الفيوم لمتابعة إعداد بذرة تقاوى القطن «صنف جيزة 95»، وتم التنبيه على ضرورة بدء جميع محطات الغربلة في إعداد تقاوي الأرز.