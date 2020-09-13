ضبط محلات جزارة مخالفة ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة وشوادر بيع لحوم وثلاجات حفظ وبيع اللحوم بمركز أبو حماد "كفر العزازي ومدينة أبو حماد".

وتابع أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لـ "محلات جزارة وشوادر بيع لحوم" وضبط 80 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم، واستمرار أعمال لجان متابعة عمليات الذبح خارج المجازر للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك حفاظا على سلامة اللحوم وصحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث.