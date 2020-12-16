ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرير محاضر لمنشآت تجارية ببني سويف

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة المهندس وصفى عبدالله، شن حملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية ومحال الجزارة وأماكن تداول وتصنيع اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

واسفرت الحملة عن تحرير 13 محضراً، شملت 4 محاضر للذبح خارج المجزر، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم وجود شهادة صحية، ومحضر لتصرف في 1500 لتر سولار مدعم، بالإضافة إلى ضبط 30 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما تمكنت الحملة من ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية عبارة عن 160 علية باكو هيبوفيت، ميجاكو، دايجسيت، و19 عبوة لترات فيتامينات، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لمشآت تجارية لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

من جهته أوضح وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، مشيرا إلى الحملات تستهدف المرور على الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقاً للقانون.