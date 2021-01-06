اليونسكو تدعم مبادرة «اتكلم عربي» وتطالب بتعميمها

المصريون بالخارج هم ثروة الدولة المصرية، وسفراؤها للتحدث عنها، والرد على ما يُثار حولها من شائعات، ومع إطلاق ملتقيات الجيل الثاني والثالث بلغت نحو 20 ملتقى، اتضح أن الكثير من أبناء المصريين بالخارج لا يجيدون التحدث باللغة العربية، وهو ما اعتبرته وزارة الهجرة جرس إنذار، خاصة مع تكرار شكوى الأمهات من عدم تحدث أبنائهم بالعربية وخوفهم من طمس هويتهم.

وبناء على ذلك، جاءت فكرة مبادرة «اتكلم عربي»، والتي تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية وقبول الآخر، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعليم اللغة العربية البسيطة لأبناء المصريين بالخارج، وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية ما يعزز انتمائهم لوطنهم الأم وارتباطهم به.

توجيهات رئاسية

بعرض مبادرة «اتكلم عربي» على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رحب برعايتها في ديسمبر من العام 2020، بحيث تتناول موضوعات متعلقة بالشأن الداخلي، مثل العادات والتقاليد والأمثال الشعبية وقبول الآخر والتعايش السلمي، وذلك بين أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى أبنائنا من مرتادي المدارس الدولية المقبلين للسفر مستقبلًا والمتحدثين بلغات أخرى غير العربية.

اليونسكو تدعم المبادرة

ومع احتفاء العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر، وافقت وزيرة الهجرة على دعوة مدير مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة للمشاركة في الفاعلية التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، لاستعراض المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارتيّ التربية والتعليم والثقافة، حيث أعلنت رغبتها في امتداد المبادرة لكافة الدول العربية وتطبيقها بالتعاون مع «اليونسكو» انطلاقًا من مصر، لتستهدف أيضًا أولياء الأمور للتأكيد على أبنائهم الحفاظ على لغتهم وهويتهم العربية.

60 مليون مشاهدة ومشاركة لحلقات «اتكلم عربي»

في هذا السياق، نُفذت عدد من الحلقات المصورة، حصدت ما يزيد عن 60 مليون مشاهدة ومشاركة على «وسم #EtkalemArabi»، يقدمها شخصيات عامة لها قبول في المجتمع وتعبر عن التنوع بداخله، ما يعمق رسالة المبادرة بالتأكيد على روح المحبة في المجتمع المصري، وعدم التمييز، مستخدمة أبسط الألفاظ التي يمكن للشباب ترديدها وفهمها بسهولة، فلا يشعرون أنهم ليسوا غرباء عن الوطن.

كما اختارت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم سفراء للمبادرة من أبناء المصريين بالخارج ومنهم، النجم العالمي مينا مسعود، والطفل ميسرة مقلد، شخصية العام في النمسا، بجانب إشراك أبناء المصريين الدارسين بالخارج.

«اتكلم عربي» تواصل وتفاعل

ومنذ انطلاق المبادرة، قامت الوزارة بتنفيذ برامج لعرض الاحتفالات الوطنية والدينية بصورة جذّابة تخاطب أبناء المصريين بالخارج، بما يحفظ التراث والثقافة، ويرسخ الهوية المصرية ومفاهيم التعايش وقبول الآخر.

وحرصت الوزارة على التواصل مع أبناء المصريين بالخارج وعائلاتهم عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيس بوك»، للتعريف بمعالم الحضارة الفرعونية، والتعريف بتاريخ جامعة القاهرة وتأسيسها، وتسليط الضوء على شخصيات مصرية بارزة، كما تم اعداد برنامج تعليم إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة العربية بجميع مهاراتها (كتابة - قراءة - استماع - تحدث) بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر مقسم لمراحل عمرية مختلفة.

كما اقامت الوزارة 6 معسكرات افتراضية لأبناء الجيلين الثاني والثالث لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا والسعودية والكويت ألمانيا والسويد.

وحرصت الوزارة أيضًا على تعريف الشباب بالمشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة حاليًا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير منظومة الصرف الصحي، والقضاء على العشوائيات، وغيرها.