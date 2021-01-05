5 سنوات.. أقصى مهلة لبناء أراضي المجتمعات العمرانية

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قطع أراضي بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، لمواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين، في الحصول على الأراضي، من خلال طرح أكبر عدد منها، وقرعات جديدة واحدة تلو الأخرى.

ويسري النظام بأن تسدد ثمن قطعة الأرض، بنظام تقسيط يمتد إلى 3 سنوات، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، للبناء عليها والاستقرار بها.

وأتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن، الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة، عكس ما يتم في الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة وصندوق الإسكان الإجتماعي.

وضمن الشروط المنصوص عليها للحصول على قطعة أرض، هي البناء عليها خلال مدة زمنية، لا تتخطى 5 سنوات كحد أقصى، من موعد الاستلام.

وتطرح تلك الأراضى فى عدد من المدن الجديدة، أبرزها «العاشر من رمضان، وأكتوبر، وحدائق اكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والسادات»، وغيرها من المدن الجديدة.

ومن أهم شروط الحصول على أراضى الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون شخصا طبيعيا، مواطن مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة.