توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة وشبورة تصل لحد الضباب

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، في الفترة من الأربعاء الموافق 6 يناير وحتى الجمعة 8 من الشهر نفسه.

وأوضحت الهيئة أنّ طقس الأربعاء دافئ نهارا بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، أما شمال الصعيد فيكون دافئ نهارا، إضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء.

كما حذّرت الهيئة من الانتشار الكثيف للشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب على غالبية الأنحاء.

أما عن طقس الخميس، فتشير توقعات الهيئة إلى أنّه يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والصعيد.

ولفتت الهيئة إلى انتشار كثيف للشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب على غالبية مناطق الجمهورية.

وأضافت الهيئة أنّ طقس الجمعة دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، بينما يسود جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد طقس مائل للحرارة نهارا، مع انتشار كثيف للشبورة المائية على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 6 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 7 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الجمعة 8 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.