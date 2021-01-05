موقع «إحلال السيارات» يعاود العمل بعد تعطله لساعات بسبب الضغط عليه

عاود الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والتقديم في منظومة إحلال السيارات القديمة العمل، بعد عطل دام ساعات بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقه رسميا، أدى إلي عدم التمكن من الدخول إليه لبدء عملية التسجيل.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة الموقع الإلكتروني ظهر أمس، بعد الازدحام الشديد والإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الأول لإحلال السيارات القديمة، وقالت الوزارة إن الموقع سيُتاح عليه كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالمبادرة، كما سيمكن من خلاله التسجيل وإرسال بيانات الراغبين في الإحلال.

وانطلق الموقع أمس بالفعل وقام عدد من المواطنين بتسجيل بياناتهم من خلاله، وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على هامش المعرض، إن الموقع تلقى نحو 500 طلبا في أول ساعة من إطلاقه، لافتة إلى أن هناك إقبالا شديدا على المبادرة، وإن الوزارة تسعى لتوفير الوسائل الإلكترونية من أجل تسهيل عملية التسجيل.

وبإمكان للراغبين في إحلال سياراتهم «الأجرة والميكروباص والنقل والملاكي»، التقديم عبر الرابط التالي: https://www.gogreenmasr.com/ar/login.

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة إحلال 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى من مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

وفي تصريحات أمس قالت وزيرة التجارة والصناعة إن الحكومة ستقدم حافزا نقديا لأصحاب السيارات، سيكون حده الأقصى 50 ألف، دون تحديد حد أدنى. في حين سيتيح البنك المركزي عبر البنوك، تمويل 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى، لـ80 ألف سيارة، على أن يكون إجمالي التمويل الذي سيتاح لجميع المراحل الثلاث للمبادرة 60 مليار جنيه، كما سيتم إتاحة التمويل بسعر فائدة منخفض نسبة 3%.

وشهدت أول أيام المعرض، أمس، إقبالا شديدا من جانب المواطنين، فيما خلى المعرض من وجود أي أماكن لإتاحة المعلومات الخاصة بالمبادرة، ما أدى إلى إرباك الكثير من المواطنين الذين حضروا أملا في البحث عن إجابات واضحة بشأن طريقة وآليات تنفيذ المبادرة.