بعد التقاطهما صورة في دبي.. حقيقة ارتباط عمرو دياب بملكة جمال لاتفيا

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول ارتباط الفنان عمرو دياب، بفتاة أجنبية وجرى تداول صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

وكشف مصدر مقرب من عمرو دياب، أن الفتاة التي تدار حولها الشائعات هي ملكة جمال لاتفيا السابقة وتدعى Karolina Zubkova وهي من أشهر الإنفلونسر على إنستجرام.

وأشار المصدر إلى أنها قابلت دياب خلال تواجده في حفل خاص بدبي، وعلمت بشهرته العربية فطلبت منه التقاط صورة تذكارية معه، كما أنها كانت رفقة زوجها في الحفل.

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، أنه خلال تواجده في إمارة دبي الأسبوع الماضي، لم يقابل زوجته السابقة زينة عاشور أو الفنانة دينا الشربيني رغم تواجدهما هناك، واكتفى دياب بمقابة أولاده من زينة فقط وهم عبدالله وكنزي وجانا بدون والدتهما، التي قامت خلال تواجدها هناك بعمل رحلة في الصحراء.

ورغم محاولات دينا الشربيني مقابلة «الهضبة» خلال تواجدها فى دبي، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح.

كما اكتفى عمرو دياب خلال تواجده في دبي بالجلوس مع أصدقائه الذين سافروا معهم من القاهرة عبر طائرة خاصة، وهم عمرو منسي ورجل الأعمال عمر إسلام والمنتج موسى عيسى، كما التقى الفنان اللبناني راغب علامة.