انتهاء 80% من أعمال إنشاء «التجاري الإداري» في سمسطا ببني سويف

قال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الأسكان في بني سويف، إن معدلات الإنجاز في تنفيذ مشروع إنشاء المركز الإداري التجاري بالسويقة بمدينة سمسطا، وصلت إلى 80%، بتكلفة تبلغ 7 ملايين جنيه.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم: «جاري اسناد أعمال الحماية المدنية لوحدات مرور سيارات اهناسيا والواسطي للشركات المنفذة، عقب طرحها».

وعقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها مديرية الإسكان، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021، في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والمهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان، وعزة علي خالد، مدير عام التخطيط، ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الموقف التنفيذي والإجراءات المنفذة حيال بعض عوائق التنفيذ، والتي شملت أعمال توصيل الكهرباء الخارجية لبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي لعدد 44 عمارة في إسكان اجتماعي النويرة باهناسيا، وسدس بمركز ببا، وونا القس بمركز الواسطي.

وشدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال وسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تلك الأعمال، وتسليم الوحدات السكنية للمستحقين في التوقيتات المحددة، مؤكدا عدم السماح بأي تأخير في هذا الموضوع، لاسيما وأن المحافظة وفرت الاعتمادات المطلوبة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

ووجه «غنيم» بسرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الاعتمادات المالية، حتى يتسنى الحصول على الاعتمادات المخصصة لباقي مراحل مشروعات الخطة، وضرورة إنهاء تلك الإجراءات بأقصى سرعة، مشددا على الحرص على الاستفادة من كل الاعتمادات التي خصصت للمحافظة، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المركز الإداري التجاري بالسويقة بمدينة سمسطا، بتكلفة تبلغ 7 ملايين جنيه، والحماية المدنية لوحدات مرور سيارات اهناسيا والواسطي، والتي طرحت أعمالها تمهيدا لإسنادها للشركات المنفذة.

وفي نهاية الاجتماع، كلف المحافظ، وكيل وزارة الإسكان، بسرعة إعداد بيان المشروعات المتعثرة، والتي تواجه معوقات لسرعة إيجاد الحلول والبدائل بشكل يؤدي إلى الدفع بمعدلات ونسب التنفيذ لإنهاء المشروعات في التوقيتات المحددة والاستفادة بكامل الاعتمادات التي خصصتها الدولة، لتحسين ودعم مستوى الخدمات والمرافق.