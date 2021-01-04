ضبط مزارع ونجل عمومته قتلا شقيقين أخذا بالثأر في بني سويف

ضبطت الأجهخزة الأمنية ببني سويف، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، مزارع ونجل عمومته، لإتهامها بقتل شقيقين باستخدام سلاح آلي أخذا بالثأر في عزبة «سعد الدين»، التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.

بدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، اليوم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي لحالتي الوفاة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا لمباحث مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع شقيقين بأعيرة نارية، فوجه إلى سرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وشكل مدير مباحث المديرية فريقًا بحثيًا تحت إشرافه،ضم رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث المركز، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وذلك بفحص كاميرات المراقبة المتاحة بالعزبة، والاستعانة بالعناصر السرية، ورجال البحث الجنايي.

وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن المجني عليهما "رمضان.و.ا" 40 عامًا، مقيم بعزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطى، وأن المصاب شقيقه " أحمد" 32 عامًا، تعرضا لإطلاق نيران من قبل مجهولين جاري تحديدهما.

وتبين من التحريات الأولية أن هناك خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليهما وعائلة أخرى بالقرية، وأن وراء الواقعة مزارع ونجل عمومتهما، وأنهما استخدموا دراجة نارية في الواقعة وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية أطلقوا منها النيران تجاه المجني عليهما.

كما كشفت التحريات عن اختباء المتهمان في محافظة الفيوم، وبالتنسيق بين مديريتي الأمن في بني سويف والفيوم، تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الواسطى من ضبطهما حيث تبين أنهما "أمير.ر.ع " 25 عامًا، ونجل عمومته "عيد.ع.ع" 31 عامًا، تم نقلهما إلى مديرية أمن بني سويف للتحقيق معهما.

وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، عقب نقلهما بواسطة سيارة اسعاف من مكان الحادث، وجرى تشريحهما لبيان ما بها من اصابات و سبب الوفاة بناء على قرارات النيابة العامة.