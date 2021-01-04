إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور، اتجاه القاهرة، شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، والإجراءات الطبية اللازمة .

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالمديرية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي بقيادة الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى المصابين الخمس، حيث تبين أنهم «محمد عصمت حسين، 33 عاما، تاجر مواد غذائية، أحمد صلاح جمال، 28 عامًا، بدون عمل، محمد أحمد عبد الواحد، 30 عامًا، بدون عمل، وأحمد اسماعيل محمد، 26 عامًا، طالب، وجمال ناصر نصر، 22 عامًا، طالب».

وتبين أن جميع المصابين من مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وأنهم كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وأثناء سيرها بالطريق الصحراوي الشرقي انقلبت بهم نتيجة الشبورة الكثيفة التي شهدتها المحافظة.

جرى إجراء الإسعافات الأولية للمصابين والاشعة اللازمة فور استقبالهم بالمستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.