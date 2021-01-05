غلق 3 محال وتحصيل غرامات 23 ألف جنيه بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة محارب هيلع، رئيس حي شرق، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها بنطاق الحي، وذلك في إطار تكليف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات مستمرة على المنشآت والمطاعم والمحال والمقاهي، لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.

وشهدت الحملة، التي شارك فيها ممثلون عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي والأمن الصناعي، تغريم المحال غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازي،ة سواء للعاملين أو المترددين عليها، وكذلك غير الملتزمة بإجراءات النظافة العامة بشارع النصر، وداخل "جرين بلازا"، بإجمالي مبلغ 23 ألف جنيه.

وأكد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم.

ومن جانبه؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق 3 منشآت غير مطبقة للإجراءات الاحترازية ومخالفة للاشتراطات البيئة، والتحفظ على 76 كيلوجرتم لحوم مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 4 كيلو لحوم فاسدة، وتحرير 8 محاضر مخالفة تموينية، والتحفظ على 27 حالة اإشغال طريق، وتحرير 6 مخالفات بيئية، وعمل 10 محاضر أمن صناعي لـ10 محال لعدم التزامها بتأمين بيئة العمل.

وفي حي العجمي، غرب الإسكندرية، قامت إدارة التموين، برئاسة عصام اللبيدي، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة والمفتشين، بشن حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط وتحريز عدد 5 شكاير دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجرام، استخراج 82% داخل مخبز شامي حر، في منطقة البيطاش شارع الحنفية، تبين أنه تابع لمطاحن "أبيس" وممنوع تداوله بالمخابز الحرة، حيث تم التحفظ علي الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.