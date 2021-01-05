غلق 3 محال وتحصيل غرامات 23 ألف جنيه بالإسكندرية

غلق 3 محال وتحصيل غرامات 23 ألف جنيه بالإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
06:31 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
أثناء الحملة
قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة محارب هيلع، رئيس حي شرق، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها بنطاق الحي، وذلك في إطار تكليف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات مستمرة على المنشآت والمطاعم والمحال والمقاهي، لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.
وشهدت الحملة، التي شارك فيها ممثلون عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي والأمن الصناعي، تغريم المحال غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازي،ة سواء للعاملين أو المترددين عليها، وكذلك غير الملتزمة بإجراءات النظافة العامة بشارع النصر، وداخل "جرين بلازا"، بإجمالي مبلغ 23 ألف جنيه.
وأكد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم.
ومن جانبه؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق 3 منشآت غير مطبقة للإجراءات الاحترازية ومخالفة للاشتراطات البيئة، والتحفظ على 76 كيلوجرتم لحوم مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 4 كيلو لحوم فاسدة، وتحرير 8 محاضر مخالفة تموينية، والتحفظ على 27 حالة اإشغال طريق، وتحرير 6 مخالفات بيئية، وعمل 10 محاضر أمن صناعي لـ10 محال لعدم التزامها بتأمين بيئة العمل.
وفي حي العجمي، غرب الإسكندرية، قامت إدارة التموين، برئاسة عصام اللبيدي، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة والمفتشين، بشن حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط وتحريز عدد 5 شكاير دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجرام، استخراج 82% داخل مخبز شامي حر، في منطقة البيطاش شارع الحنفية، تبين أنه تابع لمطاحن "أبيس" وممنوع تداوله بالمخابز الحرة، حيث تم التحفظ علي الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.