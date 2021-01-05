اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي له فوائد عديدة.. ونجحنا في إدارة أزمة كورونا

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ40 مليار دولار من شأنه تحديد قدرة الدولة على سداد التزامتها إذا حدثت أي أزمة، كما أنه دليل على استقرار الوضع الاقتصادي المصري، وعدم حدوث اهتزاز يؤثر على وضع الاقتصاد نتيجة توفر هذه الاحتياطات، خاصة أنها ليست قصيرة الأجل، ولا تفرض ضغطا على الموازنة في السداد.

خسائر العالم جراء كورونا 9 تريليون دولار

وأضاف الدكتور إبراهيم مصطفى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن فيروس كورونا أثر على كل دول العالم، وإجمالي خسائر العالم في 2020 تتراوح من 6 لـ9 تريليون دولار، وفي الوقت الذي قررت فيه بعض الدول فرض الإغلاق بسبب الفيروس، كانت مصر تصدر لها الموالح والبصل والثوم ومواد أخرى، وتعد هذه الطريقة حرافية لإدارة الأزمة.

تأثير كورونا على مصر أقل من دول العالم

وأشار إلى أن مصر تأثرت اقتصاديا جراء فيروس كورونا أقل من الدول الأخرى لإدارتها الأزمة بشكل محترف، حيث حققت معدلات نمو إيجابية مرتفعة وصلت لـ3.6%، واحتلت المركز الثاني بالنسبة لمعدلات النمو، فيما حققت الدول الأخرى معدلات نمو سلبية، ما يدل على أن عجلة التنمية تعمل والمشروعات القومية قائمة، كما تصرف إعانات للفئات المتضررة من جراء الجائحة 500 جنيه شهريا.

الفصيل الفاشل يستغل الإعلام المأجور لإطلاق الشائعات

ولفت إلى أن وكالة بلومبرج أشارت إلى أن مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع أزمة كورونا، وهذا ليس من فراغ، وليس كما تردده قنوات جماعة الإخوان الإرهابية بأن مصر فشلت في التعامل مع الأزمة، واصفا إياهم بالفصيل الفاشل الذي ليس لديه أدوات ويستغل الإعلام المأجور لمحاولة إطلاق الشائعات للتأثير على استقرار بعض الفئات، وهذا لم يحدث، وجميع المواطنين لديهم ثقة في إدارة الأزمة.