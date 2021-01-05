في حملة بقيادة المحافظ.. إغلاق 10 «سناتر» بكفر الشيخ 

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، رافقه خلالها نائبه عمرو البشبيشي، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وعدد من القيادات الشرطية.

وقرر محافظ كفر الشيخ غلق 10 "سناتر" للدروس الخصوصية في المنطقة الواقعة بجوار دوران الـ47 والمحيطة به، والمقابلة لنابولي، وشدد المحافظ على تطبيق القانون بكل حزم، حفاظاً على صحة المواطنين، وغلق جميع السناتر التعليمية غير المرخصة، كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع تلك المراكز.

وناشد أولياء أمور الطلاب بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية، حفاظاً على صحتهم، وحتى لا ينقل أي طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب، وأعلنت عنها، إضافة للقنوات التعليمية المجانية.

وتمكنت حملات لمجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، في وقت سابق أمس الاثنين، من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت حملة برئاسة علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، من غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، مما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما تمكنت حملة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من غلق مركز للدروس الخصوصية بقرية سنديون التابعة لمركز فوه، ضمن الحملات التي تشنها مجالس المدن بالتعاون مع القوات الشرطية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق القانون، تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد حياة المواطنين.