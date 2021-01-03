العليا للفيروسات: اللقاح لا يضمن عدم الإصابة بكورونا أو نقلها

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن أن المواطن المطعم باللقاح ضد كورونا، توجد احتمالية لإصابته بالفيروس، وذلك لسببن، الأول انتهاء مدة صلاحية وبقاء اللقاح في جسم الإنسان، والثاني يتمثل في مدى فعالية اللقاح المعلنة وفقا للنتائج.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإصابة تتوقف على ما تم ذكره، ولكن تكون خطورة المرض بسيطة جدا، كتطعيم الإنفلونزا، مشيرة إلى أن المحصن بالفاكسينات ضد كورونا، يمكن أن ينقل الفيروس ويكون حاملًا له دون أعراض ويكون له عامل في نشره.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بالكمامة

و ناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة والالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي في جميع الأماكن المشهود لها بالكثافة والازدحام وذلك حتى التوصل إلى لقاح فعلي للمرض تكون جميع نتائجه 100% لحين تطعيم كل الأعداد وعند ظهور حالات جديدة، مؤكدة أن البحث العلمي فيما يتعلق بكورونا يسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات.

و تابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب الجلوس في الأماكن الجيدة التهوية، وكذلك الاهتمام بالعادات والسلوكيات السليمة التي تشمل الأكل والشرب والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأنواع المتعددة من الأكل، فضلاً عن التطهير الدوري و التقييم للأيدي والمنشآت، وغسلها بالماء والصابون وعدم لمس العينين بالأيدي إلا بعد غسلها و تطهيرها، وكذلك الابتعاد عن استخدام الأدوات غير الشخصية، واستعمال الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة سواء في الأكل والشرب.