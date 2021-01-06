«المفيد في الزراعة».. تطبيق إرشادي للمزارعين.. تعرف عليه

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيقا رقميا جديدا أسمته «المفيد»، وذلك بهدف تدعيم الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين والمرأة الريفية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس القطاع الإرشادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «وزارة الزراعة تعطي أهمية كبيرة لتطبيق الزراعة الرقمية والإرشاد الرقمي ضمن جهودها لتطوير القطاع الزراعي وتقديم خدمات رقمية متطورة للمزارعين بما يساعدهم على تطوير عمليات الإنتاج والتسويق، والإنتاج والتربية الحيوانية ومكافحة الأمراض والآفات».

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي أهم المعلومات عن التطبيق.

* يحتوى التطبيق على أربع مجالات رئيسية هى التغذية الصحية والتربية المنزلية للدواجن والموالح والبلح والتمور.

* تعمل الوزارة حاليا على إضافة مجال خامس خاص بأسعار بعض أسواق الجملة للخضر والفاكهة.

* يشمل التطبيق كل التوصيات الإرشادية التى تهم المزارعين والمرأة الريفية.

* يشمل التطبيق المعلومات الإرشادية المقدمة من خلال هذا التطبيق تم إعدادها واختبارها من خلال منهج تشاركى لممثلى المزارعين والمرأة الريفية من مناطق عديدة فى الدلتا والوجه القبلى والأراضى الجديدة.

* يجرى حالياً العمل على إضافة حزمة من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية وذلك فى إطار التحديث المستمر لإضفاء مزيد من التفاعل مع محتوى التطبيق علاوة على بحث إمكانية إضافة مجالات أخرى إليه فى المستقبل.

* أطلقت منظمة الفاو حملة ترويجية لتطبيق «المفيد» بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وذلك حتى يصل لأكبر عدد من المستفيدين بمحافظات الجمهورية.

* يمكن تحميل التطبيق على التليفون المحمول، من متجر التطبيقات جوجل بلاي بالمجان، حيث يتواجد باسم «المفيد في الأغذية والزراعة».

* تم مراعاة عرض المعلومات والتوصيات الإرشادية فى عدة صور متنوعة مكتوبة، ومرئية ومسموعة، حتى تقابل الاحتياجات المتنوعة للمزارعين والمرأة الريفية والشباب بالمناطق الريفية.

* دعم الزراعة الرقمية والإرشاد الزراعي الرقمي أحد أهم التوجهات الحديثة لمنظمة «الفاو» والتي تهدف إلى مساعدة المزارعين والأسر الريفية على مواجهة جائحة كورونا وما بعدها من خلال الاستمرار في العمليات الإنتاجية والتسويقية بما يتناسب مع السياق الجديد الذى فرضته هذه الجائحة وحتى لا تتأثر بالسلب حالة الأمن الغذائي وعمليات توليد دخل مناسب للأسر الريفية وبما يضمن لهم سبل الحياة الكريمة.