وزيرة الصناعة: تلقينا 1700 طلب تحويل سيارات للغاز الطبيعي في ساعتين

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه بعد افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة للمواطنين، وفي خلال ساعتين فقط، تلقى موقع المعرض ما لا يقل عن 1700 طلب لتحويل السيارات للغاز، مؤكدة أنه سيكون هناك بعض الحوافز من وزارة المالية، للشركات التي ستنتج سيارات محلية تستعمل الغاز الطبيعي، كوقود لها، معلنة عن استهدف برنامج تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، لتحويل 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، لكن «لو قدرنا نخلص هذا العدد خلال سنتين بس هنشتغل على كدا».

توقيع عقدين لإتاحة تمويل تحويل السيارات «قيمة العقد الواحد 100 مليون جنيه»

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأثنين، مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاشة «extra news»، أما فيما يخص صاحب السيارة الملاكي، وتزمانا مع ذلك، تم توقيع اليوم الإثنين، عقدين لإتاحة تمويل تحويل السيارات للغاز الطبيعي، مع شركة «كار جاز»، وقيمة كل عقد 100 مليون جنية، مع جهاز تنمية المشروعات.

نعمل على استيراد تكنولوجيا تصنيع سيارات الغاز الطبيعي لتوطينيها محليا

وعن خطة تحفيز المستوردين لتمكينهم من استيراد السيارات العاملة بالغاز، صرحت وزيرة الصناعة والتجارة، أنه سبق أن اجتمعت أكثر من مرة مع المستوردين، متابعة «إحنا فعل حريصين، مش مجرد بس إني أستورد السيارات، ولكن أنا نفسي كمان استورد المعرفة نفسها وتكنولوجيا صناعة تلك السيارات»، مشددة أنه لا يهمها أن تستورد السيارة فقط، ولكن الأهم هو استيراد التكنولجيا الأجنبية لتوطينها كصناعة محلية في مصر.

توقيع بروتوكول

وأردفت ان اليوم شهد أيضا، توقيع بروتوكول مع شركة «نيسان»، بغرض إتاحة خط إنتاج جديد، يتم توجيه كل إنتاجه إلى التصدير، منبهة أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 20 شركة، وجميعها قدموا نماذج لسيارات سواء أجرة وميكروباص أو ملاكي، وجميعها تعمل بالغاز الطبيعي، ومشيرة إلى أنه بالحديث عن سيارات الأجرة والميكروباص بالأخص.