سفراء ومسؤولون سابقون من صربيا يقضون عطلة رأس السنة بالغردقة

أعلنت سفارة مصر في بلجراد، عن قيام مجموعة مختارة من السفراء ورؤساء بعثات المنظمات الدولية والمسؤولين الصرب السابقين، بقضاء عطلة رأس السنة في مصر، بتنظيم من سفارة مصر في صربيا، بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والبيئة ومحافظة البحر الأحمر.

وقال سفير مصر في بلجراد، عمرو الجويلي، إن الزيارة كانت فرصة ممتازة لاستكشاف التوجه المتمثل في دمج السياحة الثقافية والبيئية مع سياحة المنتجعات الشاطئية المتاحة للزوار من صربيا طوال العام في جميع المواقع، نظرًا للمناخ المعتدل الذي توفره مصر في الشتاء، واستفادة من خط سير الطيران المنتظم الذي توفره «إير كايرو» بين الغردقة وبلجراد.

وفى إطار استكشاف مبادرة Eco Egypt Experiences قام الزوار برحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون، باعتبارها من أقرب الجزر المحمية إلى الغردقة، واستمتعوا خلالها بعرض متكامل لجهود تعزيز ودعم المحميات الطبيعية، والسياحة البيئية في مصر، بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ومن ناحية أخرى، سلطت رحلة اليوم واحد إلى الأقصر من الغردقة، التي تضمنت زيارات إلى معبد الكرنك ووادي الملوك، الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج لجوانب السياحة الثقافية التي ركزت عليها زيارة نائبة الوزير لشؤون السياحة، غادة شلبي، للسياح الوافدين إلى منطقة البحر الأحمر.

وأتيح للزوار، فرصة القيام بجولة في الغردقة، استضافها اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بما في ذلك متحف المدينة الذي تم افتتاحه مؤخرًا.

وألقى المشاركون، نظرة شاملة على الحضارة المصرية من العصور الفرعونية القديمة إلى تأسيس مصر الحديثة، بالإضافة إلى زيارة كاتدرائية القديس شنودة، ومسجد الميناء، بالإضافة إلى «حلقة السمكة» التقليدية، وهو ما أتاح لهم استكشاف حياة السكان المحليين بالمدينة.

ونوه سفير مصر في بلجراد إلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة «كوفيد -19» باعتبارها أساسية لطمأنة السياح، مشيدا بالمشاركة المثمرة لمصر، كدولة شريكة في معرض بلجراد الدولي للسياحة الأخير، الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020.