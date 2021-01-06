استئصال ورم ليفي وزنه 4 كيلو من رحم ثلاثينية في عملية ولادة بالأقصر

نجح أطباء مستشفى «إسنا التخصصي»، جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، في إجراء عملية استئصال 2 ورم ليفي من رحم سيدة في العقد الثالث من عمرها، حامل في منتصف الشهر التاسع، كانت تشكو من ضعف حركة الجنين، وآلاماً متكررة بالبطن، جراء إصابتها بالورم.

واستقبل مستشفى إسنا حالة لسيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، حامل في منتصف الشهر التاسع، وتعاني من نزيف رحمي مستمر وآلام بالبطن، وكانت تعاني من هذه المشكلة لفترة زمنية طويلة وبفحصها تبين إصابتها بأورام ليفية تزن أكثر من 4 كيلو جراماً، وعلى الفور تقرر إجراء ولادة قيصرية لها ووضعت جنينها، ثم خضعت لعملية جراحية لاستئصال الأورام الليفية، مع الحفاظ على حالة الرحم دون نزيف، وحالة الأم والمولود بصحة جيدة .

شارك في العملية، الدكتورة أمانى عبدالصبور، والدكتورة صباح قناوى، والدكتور هدرا عادل، والدكتور محمد عبدالعزيز، والدكتورة حنان أبو الحسن، وفريق التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميمه عبدالخالق رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

فيما تقدم الدكتور محمود خضري، مدير المستشفى، بالشكر لفريق قسم النساء والتوليد وقسم التخدير وطاقم التمريض، مؤكداً أن المستشفى بكامل فريق العمل داخله على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضى.