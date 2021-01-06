ضبط 20 ألف كيس بطاطس ومقرمشات منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملات تفتيشية على المحلات التجارية، ومصانع المواد الغذائية، بمدينة ومركز كفر الدوار، بمشاركة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، انطلاقا من الدور الرقابي لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، حفاظاً على سلامة الأغذية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتمكن مفتشي مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار، من ضبط عدد 2400 كرتونة «شيبسي ودوريتوس وكرانشي»، بأحد مخازن المواد الغذائية وجميعها منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى والكمية تقدر بنحو إجمالى عدد 20950 كيس عبوات أصلية منتهية الصلاحية.

جرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور عماد حمدي، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، ومحمد بركات، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وتم تحرير محضر ضبط بذلك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة، شنت حملات واسعة على المخابز البلدية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وعدم تهريب الدقيق المدعم المخصص للمخابز في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونفذت الحملات برئاسة المحاسب محمد عابدين، مدير إدارة تموين دمنهور، ومحمد صبري، مأمور الضبط القضائي بالإدارة، وقوة من مباحث تموين البحيرة، بتعليمات من المحاسب مجدي الخضر، وكيل المديرية، والعميد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين بالبحيرة.