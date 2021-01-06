السكة الحديد ترصد كثافات الركاب بجميع خطوطها للوقاية من كورونا

تواصل هيئة السكة الحديد، حملاتها المكبرة بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات، حيث فرضت غرامة مالية فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، من خطر العدوى بفيروس كورونا.

وجهزت هيئة السكة الحديد، وحدات إسعافية متنقلة بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم كل الدعم لأي راكب يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة لها، لتلقي العالاج اللازم.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة ترصد بشكل يومي كثافات الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، للدفع بقطارات إضافية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع الرحلات منتظمة وتقوم في مواعيدها المحددة طبقا لجداول التشغيل، مؤكدا على أنه يتم تشغيل قطارات روسية جديدة شهريا، لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

رسلان: لم نرصد حالات كورونا بين الركاب

وأكد رسلان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم ترصد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين الركاب خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الهيئة تنفذ إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس، من خلال تعقيم القطارات والمحطات وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رسلان، أن ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات السكة الحديد ضرورية للغاية، ويجب على المواطنين اتباع جميع التعليمات الوقاية للوقاية من فيروس كورونا، مشددا على عدم السماح لأي راكب من دخول المحطات لا يرتدي الكمامات الطبية، منوها إلى أن الغرامات تحصل بشكل فوري من قبل شرطة النقل والمواصلات بالمحطات.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدا على أن جميع قطارات السكة الحديد العاملة تخضع لصيانات دورية، لمنع تعطل القطارات وتأخير الرحلات.