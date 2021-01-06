محافظ الشرقية: الانتهاء من ميكنة الاستحقاقات وشؤون العاملين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جوده الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتاً إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد ويساعد على تحقيق الحوكمه وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقه مميزه و بسهوله ويسر.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، عماد عواد، اليوم، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ والأستاذ محمد ابراهيم رئيس وحدة المكينة بقطاع الحسابات والمديريات والدكتورة آمال معين مسؤول المكينة بالشرقية وعاطف عبد المقصود مدير المديرية المالية بالشرقية وجمال عبد العاطي المستشار المالي للمحافظة.

من جانبه أكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أنه تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية نحو الإسراع فى تنفيذ منظومة التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق الإنضباط المالي و إحكام الرقابه ورفع كفاءة اداره المال العام بدأت وزاره المالية بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ خطة ميكنة دواوين المحافظات.

واضاف أن العمل بدأ من خلال 4 محاور رئيسية تمثلت في ميكنة الإستحقاقات وشئون العاملين ، والحسابات، والمخازن والمشتريات، والإيرادات وذلك لترشيد الإنفاق وإدارة المال العام بكفاءه وفاعليه و تحقيق الإنضباط المالي.

وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أنه تم الإنتهاء من ميكنة الإستحقاقات وشئون العاملين بديوان عام محافظة الشرقية وجاري تنفيذ باقى محاور الميكنه وصولاً إلى تحول رقمي كامل وإدارة الديوان العام بشكل مميكن بدون أوراق بالإضافه إلى الإتجاه نحو ميكنة مجالس المدن في أقرب وقت.

كما استعرضت الدكتورة آمال معين مسئولة الميكنة بالشرقية آلية ميكنة الإستحقاقات وشئون العاملين بالديوان العام وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات مكوده وربطها بإدارة الإستحقاقات من خلال قاعدة تشمل بيانات العاملين بالديوان العام والمستحقات الماليه لهم بهدف ميكنة المرتبات ومستحقات العاملين بالإضافة إلي توحيد القواعد والمعايير لاستخراج هذه المستحقات وضمان فاعليتها بشكل موحد بدون أخطاء.