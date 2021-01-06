وفاة الصيدلي «أشرف فلال» بالغربية متأثرا بكورونا

توفي الدكتور الصيدلي «أشرف الفلال»، بمدينة طنطا، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا، وجرى حجزه داخل العزل الصحي حتي وافته المنية وجاري تغسيله وتسليم جثمانه الي أهله وذويه .

وكان الصيدلي الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع في درجه الحرارة وضيق في التنفس، وحاله من الزكام المصاحب لها سعال جاف خلال رحله علاجيه داخل العزل الصحي مؤخرا حتى وافته المنية.

ونعى الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة، الصيدلي الراحل شهيد صيادلة الغربية رقم «17» لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الفقيد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، حتي وافته المنية.