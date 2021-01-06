إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة، مشددًا على التصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالباجور بناحية سمان بمساحة إجمالية 490 متر عبارة عن طوب بلوك وأسمنت، فضلًا عن تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدى بناحية دملو بقويسنا بمساحة إجمالية 800 متر، عبارة عن طوب حجرى وطين، وكذلك إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بشبين الكوم بناحية ميت عافية بمساحة إجمالية 130 مترًا، عبارة عن طوب بلوك وأسمنت.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 16 مترًا عبارة عن طوب بلوك.

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة و تنفيذ الإزالات المخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مؤكداً التعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.