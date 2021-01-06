أهالي المنوفية يضبطون سائق يلقي أسطوانات الأكسجين في منطقة نائية

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بمحافظة المنوفية، مقطع فيديو يُظهر أهالي «ميت خلف»، التابعة لمركز شبين الكوم بالقبض علي أحد الأشخاص يقوم بإلقاء أسطوانات الأكسجين قبل توصيلها للمستشفى المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وتجمع العشرات لمعرفة ما حدث.

وتمكن الأهالي من الإمساك بسائق السيارة ويدعي «م.س.ع»، بعد قيامه بإلقاء 10 أسطوانات أكسجين على الأرض بمنطقة مظلمة بالقرية، موضحا قيام أحد الأطباء بالتواصل معه لتوصيل تلك الأسطوانات إلى إحدى الجمعيات الشرعية، وبدا على السائق الارتباك حيث أكد أولا أن تلك الاسطوانات فارغة، ثم قال إنها ممتلئة.

وتساءل الأهالي في الفيديو، عن سبب قيام السائق بترك الأسطوانات في منطقة مظلمة ومقطوعة، ما يوثر ويضر بالصحة العامة بمصابي فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن السائق يعمل على سيارة نقل خدمات طبية.

على الفور تواصل الأهالي مع مركز شرطة شبين الكوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، كما حصلوا من السائق على بطاقته ورخصة السيارة، وطلبوا منه نقل أسطوانات الأكسجين إلى المستشفي بعد اتصال المستشفى به أكثر من مره نظرا للاحتياج الشديد لها، ورافقوه إلى المستشفى.

على صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه منذ بدايه الموجة التانية من أزمة كورونا تم تدشين منصة أكسجين لمتابعة الأكسجين داخل جميع مستشفيات العزل علي مدار الساعه للتأكد من صلاحية شبكات الأكسجين وصيانتها بشكل دوري.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتابعة على مدار الساعة تتم من خلال التواصل الدائم والدعم الفني من وزارة الصحة لتوفير احتياجات مستشفيات المحافظة من الأكسجين السائل، تحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على وجود مخزون استراتيجي من الأكسجين يتم تحديث معلوماته علي مدار الساعة لجميع مرضي كورونا وغيرهم من الحالات المرضية الأخري التى تستقبلها المستشفيات، مشدد علي المتابعة اليومية لمستشفيات العزل من خلال زيارته إلي مستشفيات العزل لمتابعة الحالات المصابة والتأكد من الخدمات الصحية المقدمة للمصابين، متمنيا الشفاء لجميع المصابين، وأن يحفظ الله مصر من كل سوء.