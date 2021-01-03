تسجيل مخالفات «الكمامة» على المارة بشوارع العريش الرئيسية

انتشرت قوات شرطة المرور والمرافق العامة مدعومة بقوات الشرطة التابعة لمديرية أمن شمال سيناء بشكل غير مسبوق بجميع المناطق بشوارع العريش لضبط الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة، والذين لا يطبقون التعليمات الوقائية.

وقال شهود عيان إن شرطة المرور قامت بمخالفة عددا من الأشخاص الذين كانوا يركبون مواصلات عامة، وآخرين يسيرون بشارع 23 يوليو وشارع 26 مايو والشوارع الأخرى المحيطة والميادين.

وأضاف ماجد الطراوي صاحب محل منظفات أن شرطة المرور والمرافق حذرت أصحاب المحال من السماح للزبائن الدخول دون كمامة أو السماح لأحد من العاملين بالمحال التجارية الوقوف دون ارتداء الكمامة.

وقال محمد حسن صاحب محل ورقيات بالشارع العام إن شرطة المرافق قامت بعمل عدة محاضر لسيدات ورجال في منطقة ميدان الرفاعي بوسط العريش كانوا لا يرتدون كمامات.

فيما منع أمن مستشفى العريش العام أهالي من الدخول لزيارة مرضاهم بسبب عدم ارتديادهم الكمامة، وحذر أمن البوابة الرئيسية الأهالي تسليمهم لشرطة المرافق حال العودة دون كمامة.

هذا وقد رفض عدد من أصحاب الميكروباصات والسيرفيس وسيارات الأجرة والتاكس السماح لبعض الزبائن الركوب دون كمامة معللين ذلك ملاحقة شرطة المرور لهم والتنبيه شديد اللهجة على السائقين.

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد أكد في تصريح له أن شرطة المرافق والمرور ومديرية الآمن بجميع الأقسام سوف تقف بالمرصاد لكل المخالفين من الأهالي الذين لا يلبسون كمامة والذين يخالفون التعليمات الوقائية والاحترازية التي حددتها مديرية الصحة ووزارة الصحة حفاضا على المواطنين.