رفض منحه أدوية مخدرة.. إحالة أوراق متهم بقتل صيدلي في الشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق متهم بقتل صيدلي بـ 20 طعنة لرفضه منحه أدوية مخدرة إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة 3 مارس القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم في جلسة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين الدكتور مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عيد.

تعود أحداث القضية لشهر مارس 2020 حين تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من، مأمور قسم أول الزقازيق، بورود بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول «محمود كامل»، 39 عامًا، صيدلي، مُقيم بالحسينية بمدينة الزقازيق، دائرة قسم أول الزقازيق، مصاب بطعنات بالبطن والصدر، وحالته العامة حرجة، وتم نقله لوحدة العناية المركزة بالمستشفى، وتوفي بعد يومين من إصابته.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط قسم أول الزقازيق، برئاسة المقدم حسين أبوفول، رئيس المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة «بلطجي»، حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجني عليه، وطلب أقراص «التامول»، المُخدر، وعندما رفض المجني عليه أخرج سلاحًا أبيض، وطعنه في بطنه وصدره.

وضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الجريمة بقصد رغبته في تناول العقاقير المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة بالشرقية، بمعاقبة 3 متهمين بقتل «تاجر ماشية» بغرض سرقته بالإكراه، بالإعدام شنقاً، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بالتصديق على الحكم.

بدأت القضية بإخطار تلقاه مدير أمن الشرقية بوفاة "أ. ح. ع."، تاجر، إثر إصابته بأعيرة نارية على يد مجهولين، اعترضوا طريقه لسرقته، قبل توجهه إلى سوق الماشية بدائرة مركز الزقازيق.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ح. ع."، 23 سنة، فلاح، و"أ. أ. ع."، 25 سنة، سباك، و"أ. ص." وتم ضبطهم وإحالتهم إلى المحكمة التي اصدرت قرارها المتقدم.