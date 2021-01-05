خبير اقتصادي: استثمارات تطوير الإسكان بالصعيد تتجاوز 63 مليار جنيه

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان في محافظات الصعيد منذ عام 2014، عبر تطوير المناطق والقرى والمدن القائمة، وإنشاء مدن جديدة من الأجيال السابقة، أو حتى مدن من الجيل الرابع، حيث استهدفت إقامة نهضة تنموية بهذ المحافظات.

وأوضح خبير التمويل أن إجمالي الاستثمارات التي اعتمدتها الدولة لتطوير قطاع الإسكان في محافظات الوجه القبلي، منذ عام 2014 وحتى العام الماضي، بلغت أكثر من 63 مليار جنيه، وهذا ما يعبر عن الاهتمام غير المسبوق بمحافظات الصعيد، مؤكداً أن الدولة تهتم أيضاً بمختلف القطاعات الخدمية الأخرى.

وأضاف «باغة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، قائلاً: «حين نتحدث عن قطاع الإسكان، فالحديث هنا ليس على الكتل الخرسانية أو مساكن تنبى فقط، ولكن نتحدث عن عمران يشمل جميع نواحي الحياة بتلك المناطق، من تطوير بالبنية التحتيه وشبكات الطرق المختلفة، وإنشاء مدارس تعليمية وجامعات ومراكز ثقافية ورياضية واجتماعية مختلفة، تهم المواطن في الوجه القبلي بالمقام الأول».

وأوضح أن نسبة العمران في مصر تبلغ حوالي 7%، وتسعى الدولة ضمن رؤية مصر 2030، أو حتى 2050، إلى أن يصبح نسبة العمران في مصر حوالي 14%، وبالتالي هذا يضاعف من المساحة العمرانية من مصر بشكل كامل.

وتابع أن الصعيد يضم العديد من المشروعات العمرانية، لافتاً إلى أن تطوير القرى والعشوائيات يستحوذ على حوالي 60% من المنظومة العمرانية التي تحدث في مصر، وهو ما تحاول أن تعمل عليه وزارة الإسكان.

وأضاف أن عمليات تطوير الصعيد، تتم وفق 3 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير المدن والقرى والمحافظات التي أصابتها الشيخوخة، على حد وصفه، والمحور الثاني يتمثل في سعي الدولة إلى إنشاء 8 مدن جديدة، وفق تخطيط عمراني جيد، والمحور الثالث يتمثل في إنشار 6 مدن جديدة من مدن الجيل الرابع.