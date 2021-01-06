خريطة انتشار الشبورة بالمحافظات حتى الإثنين المقبل

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة الصباحية على معظم أنحاء الجمهورية والتي تصل حد الضباب، في الفترة من الخميس 7 يناير حتى الاثنين 11 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أنّ هناك توقعات بوجود اضطرابات بحركة الملاحة البحرية، لوجود نشاط لحركة الرياح ببعض المناطق.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد خريطة انتشار الشبورة بجميع المحافظات، وحركة الرياح المتوقعة، وفقًا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

خريطة انتشار الشبورة الخميس 7 يناير وسرعة الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ التوقعات تشير إلى تكون شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على كل مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية، في القاهرة الكبرى، و7 كم/ساعة، شمالية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح شرقية تصل سرعتها إلى 11 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 8 كم/ساعة شمالية شرقية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة، تصل سرعتها إلى 15 كم/ ساعة، بينما تكون الرياح شمالية غربية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 8 كم/ ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 10 كم/ ساعة شمالية غربية.

خريطة انتشار الشبورة الجمعة 8 يناير وسرعة الرياح

أشارت الأرصاد إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، إضافة إلى شمال الصعيد.

وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية، القاهرة الكبرى، و7 كم/ساعة، شمالية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح شرقية تصل سرعتها إلى 9 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 8 كم/ساعة شمالية شرقية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون الرياح شمالية غربية، تصل سرعتها إلى 15 كم/ساعة، بينما تكون الرياح شمالية غربية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 11 كم/ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 10 كم/ ساعة شمالية غربية.

خريطة انتشار الشبورة السبت 9 يناير وسرعة الرياح

أوضحت الهيئة أنّ التوقعات تشير إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض من المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يسبب اضطرابات بالملاحة البحرية.

وتصل سرعة الرياح إلى 11 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية، القاهرة الكبرى، و8 كم/ساعة، شمالية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 9 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 10 كم/ساعة شمالية شرقية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون الرياح شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 18 كم/ساعة، بينما تكون الرياح شمالية غربية على الصعيد تصل سرعتها إلى 11 كم/ساعة.

خريطة انتشار الشبورة الأحد 10 يناير وسرعة الرياح

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنّ التوقعات تشير إلى انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض من المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يسبب اضطرابات بالملاحة البحرية، كما تنشط الرياح أحياناً، على شمال الصعيد.

وتصل سرعة الرياح إلى 13 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية، والقاهرة الكبرى، و10 كم/ساعة، شمالية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 9 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 13 كم/ساعة شمالية شرقية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، وتصل سرعتها إلى 18 كم/ساعة، بينما تكون الرياح شمالية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 15 كم/ساعة، وعلى الجنوب فتكون الرياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 11 كم/ساعة.

خريطة انتشار الشبورة الاثنين 11 يناير وسرعة الرياح

أشارت توقعات الهيئة إلى أنّ التوقعات تشير إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتصل سرعة الرياح إلى 13 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية على القاهرة الكبرى، 08 كم/ساعة، شمالية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 9 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 11 كم/ساعة شمالية شرقية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 15 كم/ساعة، بينما تكون الرياح شمالية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 12 كم/ساعة، وعلى الجنوب فتكون الرياح شمالية تصل سرعتها إلى 10 كم/ساعة.