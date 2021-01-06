محافظ الشرقية يطالب المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية للإستفاده من مد مهلة التصالح ودفع قيمه جدية التصالح.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية إلى حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على التقدم بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون لافتا إلي أن المراكز التكنولوجية استقبلت 234 ألف و931 طلبا حتى 5 يناير الجاري وتحصيل قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

وأشار محافظ الشرقية أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، تنتهى آخر مارس المقبل، طبقاً لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح قيمة الجدية 30%، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وحرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافه علي المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وكان محافظ الشرقية قام بتوزيع 47 قرضا حسنا بقيمة 329 ألف جنيه على عدد 47 أسرة مستفيدة من الأسر الأكثر احتياجا بمراكز «أولاد صقر - كفر صقر - أبو كبير - ديرب نجم»، بواقع 7 آلاف جنيه لكل أسرة كدفعة أولي ، تسدد على 12 شهراً بدون فوائد مقدمه من جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبنك القاهرة، لخدمة الأسر الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف القرى والمراكز .