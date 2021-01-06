«المستلزمات الطبية»: تجار «الأزمة» رفعوا سعر أسطوانة الأكسجين 800 جنيه

وصلت مصر، صباح اليوم الأربعاء، نحو 5 آلاف أسطوانة أكسجين جرى استيرادها من الصين سعة 4 كونتيلر، ومن المقرر أن تصل شحنة جديدة بعد أسبوعين إلى مصر تحمل الكمية نفسها، وذلك بحسب محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية.

وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن عددا كبيرا من المستوردين اتجهوا الى الاستيراد لتلبية الاحتياجات.

زيادة الطلب على أسطوانات الأكسجين خوفا من كورونا تسبب في أزمة

وأضاف عبده لـ«الوطن»، أن الأسواق لا تعاني نقصا من أسطوانات الأكسجين، مشيرا إلى أن خوف وذعر المواطنين من الموجة الثانية لفيروس كورونا أسهم في زيادة الطلب واستيراد عدد كبير من أنابيب الأكسجين احتياطيا، لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وأكد أن بعض تجار الأزمات رفعوا الأسعار من 2200 حتى 3 آلاف جنيه لأنبوبة الأكسجين، متوقعا تراجع أسعار أنبوبة الأكسجين نحو 100 جنيه بعد توافرها بالأسواق، كما حدث مع أزمة الكمامات والماسكات الطبية.

وأشار رئيس الشعبة المستلزمات الطبية، إلى أن القطاع الصحي لا يعاني من أزمة نقص أكسجين بالمستشفيات، قائلا «النقص الموجود عندنا، هو أننا مش عارفين بالظبط نستخدم أيه أمتى وفين وأزاي».

ولفت إلى أن المستشفيات لا يمكن أن تحصل على ترخيص مستشفى، إلا لو كان متوافرا بها شبكة غازات ومن بينها الأكسجين، نافيا أن يكون هناك أي مستشفى تعمل في مصر حصلت على ترخيص عمل دون أن يكون به مواسير للأكسجين، منوها بأن المستشفيات تخضع لتفتيش مستمر، محذرا المواطنين من استخدام أنابيب الأكسجين دون إشراف طبي.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الشعبة المستلزمات الطبية عن موافقة الهيئة المصرية الشراء الموحد صرف فوري 50% من مستحقات المستلزمات الطبية لكل مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومراكز وزارة الصحة، وقيمتها مليار ونصف المليار جنيه.