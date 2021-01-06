توقيع عقود إنشاء محطات تموين غاز جديدة بين «غازتك وكارجاس وشل أوت»

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود وتسليم شركتي «غازتك» و«كارجاس»، 24 قطعة أرض تابعة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق «شل أوت» التى تقدم خدمات تموين الوقود على الطرق، ويأتي هذا التوقيع كمرحلة أولى بين الجانبين في إطار جهود الإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى المشروع القومي لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السيارات.

وقع العقود اللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس ناصر أمين رئيس شركة «كارجاس».

وأكّد الملا، أنَّ هذا التوقيع يأتي في إطار التنسيق الكامل بين الجانبين واستمراراً لتقديم الخدمات المتميزة التى نجحت «شل أوت» في ترسيخها كعلامة تجارية في أذهان المواطنين، مشيراً إلى أنَّ تقديم خدمات الغاز الطبيعي كوقود من تموين وتحويل دعم قوى لخطط قطاع البترول فى مضاعفة محطات التموين بالغاز وتوفيره للمواطنين وزيادة أعداد المستفيدين منه ومن الأنظمة التى وفرتها المبادرة لراغبى التحويل، وتواجد الغاز الطبيعي كوقود رئيسي ضمن منظومة توفير وتداول الوقود بمصر.

وأضاف أنَّ هذا التوقيع يأتي كبداية لمزيد من التعاون فى انتشار المحطات وتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية وتقديم خدمات حضارية للمواطنين.

من جهته، أشاد اللواء مجدي أنور بالدعم المقدم من قطاع البترول لتصبح شل أوت كياناً ناجحاً إلى جانب الكيانات العاملة فى السوق تتكامل فى تقديم الخدمات وتنافس على تقديم خدمات متميزة للمواطنين وأن انتشار محطات الغاز الطبيعي على الطرق التابعة للشركة يخدم مرتادى تلك الطرق ويؤمن المسافرين عليها، كما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة فى تعظيم الاستفادة من هذه الخدمة الحضارية، مؤكّدًا الالتزام بتقديم الشركة كل التسهيلات اللازمة لشركتي «غازتك» و«كارجاس» للإسراع بإنشاء تلك المحطات.

حضر التوقيع المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة «إيجاس» للتخطيط والمشروعات.