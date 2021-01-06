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ضبط مقاول هارب من 73 سنة سجن بالإسكندرية: «عليه 264 قضية»

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الوطن
01:59 م | الأربعاء 06 يناير 2021
هارب من 73 سنة في 264 قضية

هارب من 73 سنة في 264 قضية

ألقت قوات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا مقاول محكوم عليه، هارب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وبينت التحريات أنَّ المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 264 حكمًا قضائيًا متنوعًا في قضايا تبديد، أعمال بناء دون ترخيص، بإجمالى مدد حبس بلغت 73 سنة وكفالات بلغت 110 آلاف جنيه وغرامات بلغت 230 ألف جنيه، بمنطقة المندرة قبلي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.  

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وضبطه، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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